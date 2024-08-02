Артюхов навестил бойцов ямальского ОМОНа в зоне СВО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в рамках личной беседы с бойцами спецподразделения ОМОН, которые служат в Херсонской области. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
«На Херсонщине несут службу бойцы ямальского ОМОНа. У парней здесь особая задача — защищать регион и его жителей от диверсий противника. Рад был встретиться с земляками лично, обсудить вопросы, которые их волнуют», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что военнослужащие из ЯНАО попросили у Артюхова мотоциклы и запчасти к ним. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с командирами частей, где проходят службу ямальцы, и передал им транспорт, квадрокоптеры и другие полезные грузы.
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