Артюхов навестил бойцов ямальского ОМОНа в зоне СВО

Глава ЯНАО встретился с сотрудниками ОМОНа, которые защищают Херсонскую область

02 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов пожелал бойцам успешной службы Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в рамках личной беседы с бойцами спецподразделения ОМОН, которые служат в Херсонской области. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. «На Херсонщине несут службу бойцы ямальского ОМОНа. У парней здесь особая задача — защищать регион и его жителей от диверсий противника. Рад был встретиться с земляками лично, обсудить вопросы, которые их волнуют», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее редакция URA.RU сообщила, что военнослужащие из ЯНАО попросили у Артюхова мотоциклы и запчасти к ним. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с командирами частей, где проходят службу ямальцы, и передал им транспорт, квадрокоптеры и другие полезные грузы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в рамках личной беседы с бойцами спецподразделения ОМОН, которые служат в Херсонской области. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. «На Херсонщине несут службу бойцы ямальского ОМОНа. У парней здесь особая задача — защищать регион и его жителей от диверсий противника. Рад был встретиться с земляками лично, обсудить вопросы, которые их волнуют», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее редакция URA.RU сообщила, что военнослужащие из ЯНАО попросили у Артюхова мотоциклы и запчасти к ним. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с командирами частей, где проходят службу ямальцы, и передал им транспорт, квадрокоптеры и другие полезные грузы.