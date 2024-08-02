Подполье: ВС РФ нанесли мощный удар по аэропорту в Сумах

Российская армия атаковала Сумы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что аэропорт используется как база для пилотов FPV-дронов. Летного состава там уже давно не было.
Ранее Лебедев сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Для этого был нанесен удар по релейному шкафу.
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