Подполье: ВС РФ нанесли мощный удар по аэропорту в Сумах

02 августа 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Российская армия атаковала Сумы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что аэропорт используется как база для пилотов FPV-дронов. Летного состава там уже давно не было. Ранее Лебедев сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Для этого был нанесен удар по релейному шкафу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что аэропорт используется как база для пилотов FPV-дронов. Летного состава там уже давно не было. Ранее Лебедев сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Для этого был нанесен удар по релейному шкафу.