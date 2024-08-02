Подполье: ВС РФ нанесли мощный удар по аэропорту в Сумах

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Российская армия атаковала Сумы Фото:
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Российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что аэропорт используется как база для пилотов FPV-дронов. Летного состава там уже давно не было.

Ранее Лебедев сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Для этого был нанесен удар по релейному шкафу.

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Российские военные нанесли удар по аэропорту в городе Сумы, ранено много солдат ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что аэропорт используется как база для пилотов FPV-дронов. Летного состава там уже давно не было. Ранее Лебедев сообщил, что подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области. Для этого был нанесен удар по релейному шкафу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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