Собянин раскрыл количество военных контрактников из Москвы в 2024 году

Москва стала одним из лидеров по заключению контрактов, сказал Собянин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москве в 2024 году 23 тысячи граждан заключили контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы. В этом году пойдут еще 23 тысячи человек», — рассказал Собянин. Его слова передает РИА Новости. Градоначальник также подчеркнул, что Москва стала одним из лидеров среди регионов по набору контрактников.
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