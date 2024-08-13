Собянин раскрыл количество военных контрактников из Москвы в 2024 году

Собянин: в 2024 году 23 тысячи москвичей подписали контракты с Минобороны
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Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Челябинск, пункт отбора на военную службу по контракту, армия россии, армия рф
Москва стала одним из лидеров по заключению контрактов, сказал Собянин Фото:
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В Москве в 2024 году 23 тысячи граждан заключили контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы. В этом году пойдут еще 23 тысячи человек», — рассказал Собянин. Его слова передает РИА Новости. Градоначальник также подчеркнул, что Москва стала одним из лидеров среди регионов по набору контрактников.

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В Москве в 2024 году 23 тысячи граждан заключили контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы. В этом году пойдут еще 23 тысячи человек», — рассказал Собянин. Его слова передает РИА Новости. Градоначальник также подчеркнул, что Москва стала одним из лидеров среди регионов по набору контрактников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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