Собянин раскрыл количество военных контрактников из Москвы в 2024 году

Собянин: в 2024 году 23 тысячи москвичей подписали контракты с Минобороны

Москва стала одним из лидеров по заключению контрактов, сказал Собянин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Москве в 2024 году 23 тысячи граждан заключили контракты с Министерством обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Десятки тысяч человек ушли на СВО добровольцами из Москвы. В этом году пойдут еще 23 тысячи человек», — рассказал Собянин. Его слова передает РИА Новости. Градоначальник также подчеркнул, что Москва стала одним из лидеров среди регионов по набору контрактников.