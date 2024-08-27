27 августа 2024

Зеленский заявил о серьезном вызове со стороны России

Зеленский назвал дроны-разведчики «Орлан» ВС РФ серьезным вызовом для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность в связи с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Он заявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что эти дроны представляют собой значительный вызов для украинской стороны. «

У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — пожаловался Зеленский. Президент подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для эффективного противодействия таким устройствам. Зеленский также указал на экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих систем ПВО типа «Patriot» для перехвата беспилотников: «Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая 'Орлан'? Очень дорого», — сказал он журналистам.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность в связи с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Он заявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что эти дроны представляют собой значительный вызов для украинской стороны. « У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — пожаловался Зеленский. Президент подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для эффективного противодействия таким устройствам. Зеленский также указал на экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих систем ПВО типа «Patriot» для перехвата беспилотников: «Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая 'Орлан'? Очень дорого», — сказал он журналистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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