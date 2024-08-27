Зеленский заявил о серьезном вызове со стороны России

Зеленский назвал дроны-разведчики «Орлан» ВС РФ серьезным вызовом для Украины

28 августа 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность в связи с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Он заявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что эти дроны представляют собой значительный вызов для украинской стороны. « У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — пожаловался Зеленский. Президент подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для эффективного противодействия таким устройствам. Зеленский также указал на экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих систем ПВО типа «Patriot» для перехвата беспилотников: «Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая 'Орлан'? Очень дорого», — сказал он журналистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность в связи с использованием российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Он заявил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что эти дроны представляют собой значительный вызов для украинской стороны. « У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — пожаловался Зеленский. Президент подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для эффективного противодействия таким устройствам. Зеленский также указал на экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих систем ПВО типа «Patriot» для перехвата беспилотников: «Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая 'Орлан'? Очень дорого», — сказал он журналистам.