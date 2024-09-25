Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Запорожскую АЭС

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Объекты ЗАЭС не получили повреждений в результате сброса боеприпаса беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в оперативных службах области.

«Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В ведомстве уточнили, что объекты на АЭС повреждения не получили.

Ранее в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС, пишет RT. Спасатели приступили к тушению возгорания, никто не пострадал.

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Дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в оперативных службах области. «Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В ведомстве уточнили, что объекты на АЭС повреждения не получили. Ранее в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС, пишет RT. Спасатели приступили к тушению возгорания, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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