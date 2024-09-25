Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на Запорожскую АЭС

25 сентября 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Объекты ЗАЭС не получили повреждений в результате сброса боеприпаса беспилотника ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в оперативных службах области. «Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В ведомстве уточнили, что объекты на АЭС повреждения не получили. Ранее в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС, пишет RT. Спасатели приступили к тушению возгорания, никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрон ВСУ сбросил свой боеприпас на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в оперативных службах области. «Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В ведомстве уточнили, что объекты на АЭС повреждения не получили. Ранее в результате атаки украинского БПЛА начался пожар в жилом доме города-спутника Запорожской АЭС, пишет RT. Спасатели приступили к тушению возгорания, никто не пострадал.