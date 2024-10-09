Десантники освободили Покровский в Курской области: главное об СВО на 9 октября

Воздушно-десантные войска ВС РФ полностью освободили от ВСУ населенный пункт Покровский в Курской области. Российская армия также нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе поражены техника и личный состав противника в 141 районе. Главное об СВО за 9 октября — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Покровский в Судже
Минобороны РФ сообщило, что воздушно-десантные войска ВС России установили контроль над Покровским (Курская область). Им также удалось уничтожить опорные пункты ВСУ в регионе.
По словам командира гвардейской десантно-штурмовой бригады, украинские солдаты были настолько напуганы, что оставили свои документы, когда покидали позиции. Он также отметил, что в операции по освобождению Покровского активно использовались штурмовые группы на боевых машинах пехоты БМП-2.
Вооруженные Силы России успешно продвигаются на Курском направлении, освобождая населенные пункты и нанося ущерб силам противника. В ходе наступательных операций были освобождены Новая Сорочина и Покровский, а также отражены атаки в районе Любимовки и Плехово. За время боевых действий на этом направлении противник потерял 21 350 военнослужащих и 136 танков.
ВС РФ поразили украинские объекты энергетики
ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, которая снабжала ВСУ горюче-смазочными материалами. Также они ликвидировали технику и личный состав противника в 141 районе, сообщили в Минобороны РФ.
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, которую ВСУ использовали для стрельбы по наземным целям. В том числе были уничтожены и перехвачены 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Белоусов пообещал помощь раненному офицеру
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с пациентами госпиталя, среди которых оказался раненый на СВО офицер. Белоусов лично обратился к нему и на ухо пообещал помочь с протезированием. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал министр офицеру. Свое обещание Белоусов произнес во время награждения офицера СВО, удостоенного звания Героя России.
Турция готова быть посредником между Украиной и Россией
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция будет выступать в качестве посредника между РФ и Украиной в рамках трехсторонних переговоров. Он подчеркнул, что такой формат можно будет реализовать на втором «саммите мира» до конца 2024 года, где Россия сможет принять участие без прямых контактов с Киевом.
Почему солдаты бегут из ВСУ
Депутат Рады Сергей Евтушок рассказал, что вымогательства от командиров вынуждают ВСУ дезертировать. Он отметил, что командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, и за небольшие нарушения вымогают деньги. Кроме того, он критически отозвался о действиях местных военкоматов, указывая на принудительный набор в армию. По его мнению, это снижает мотивацию и качество новобранцев, и в целом ухудшает состояние украинской армии.
Пленных ВСУ атаковал дрон сослуживцев
Украинских солдат при сдаче в плен атаковал FPV-дрон сослуживцев, об этом сообщил военнопленный ВСУ Александр Лавренчук. «Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену», — заявил он. Лавренчук также рассказал, что им нужно было зайти в лесополосу, чтобы обустроить там опорный пункт. Однако бойцов ВСУ обнаружили российские военные и открыли по ним огонь. Украинские солдаты сдались в плен ВС РФ, но их атаковал дрон сослуживцев ВСУ.
Мотострелки учатся брать штурмом траншеи на полигоне СВО
На полигоне штурмового батальона мотострелкового соединения группировки войск «Центр» проходят тренировки по владению стрелковым оружием и гранатами в рамках подготовки к выполнению боевых задач. В составе батальона служат два Героя Российской Федерации, которые были высоко оценены свои заслуги перед страной. Импровизированные траншеи на полигоне используются для отработки боевых навыков личного состава, передает Пятый канал.
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