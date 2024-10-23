Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в кровавой провокации

Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в попытке убийства сотрудников МАГАТЭ
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Сергей Потынга пытался убить сотрудника МАГАТЭ на Запорожской АЭС, за что был арестован Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС (ЗАЭС) Сергею Потынгу предъявили обвинения в попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Подобное задание он получил от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с целью дискредитации России в мире. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Неустановленный сотрудник ГУР Минобороны Украины, являясь руководителем террористического сообщества, довел до Потынги замысел совершения террористического акта, заключающийся в производстве 25—26 мая 2023 года взрыва <…> на территории Запорожской АЭС», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что целью было нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС. Кроме того, была задача дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и получение Украиной дополнительных средств от Запада.

Самому Сергею Потынгу вменяется вина по статьям об участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств и о покушении на совершение теракта. Суд 24 октября продлит арест фигуранту и назначит дату рассмотрения его дела.

Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ атаковали трансформатор подстанции «Радуга», который является подстанцией АЭС. В результате прямого попадания снаряда трансформатор был уничтожен. Отмечается, что подобное является очередной попыткой Украины нарушить стабильность обстановки в Энергодаре.

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Инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС (ЗАЭС) Сергею Потынгу предъявили обвинения в попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Подобное задание он получил от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с целью дискредитации России в мире. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Неустановленный сотрудник ГУР Минобороны Украины, являясь руководителем террористического сообщества, довел до Потынги замысел совершения террористического акта, заключающийся в производстве 25—26 мая 2023 года взрыва <…> на территории Запорожской АЭС», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что целью было нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС. Кроме того, была задача дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и получение Украиной дополнительных средств от Запада. Самому Сергею Потынгу вменяется вина по статьям об участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств и о покушении на совершение теракта. Суд 24 октября продлит арест фигуранту и назначит дату рассмотрения его дела. Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ атаковали трансформатор подстанции «Радуга», который является подстанцией АЭС. В результате прямого попадания снаряда трансформатор был уничтожен. Отмечается, что подобное является очередной попыткой Украины нарушить стабильность обстановки в Энергодаре.
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