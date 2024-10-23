Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в кровавой провокации

Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в попытке убийства сотрудников МАГАТЭ

23 октября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Сергей Потынга пытался убить сотрудника МАГАТЭ на Запорожской АЭС, за что был арестован Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС (ЗАЭС) Сергею Потынгу предъявили обвинения в попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Подобное задание он получил от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с целью дискредитации России в мире. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Неустановленный сотрудник ГУР Минобороны Украины, являясь руководителем террористического сообщества, довел до Потынги замысел совершения террористического акта, заключающийся в производстве 25—26 мая 2023 года взрыва <…> на территории Запорожской АЭС», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что целью было нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС. Кроме того, была задача дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и получение Украиной дополнительных средств от Запада. Самому Сергею Потынгу вменяется вина по статьям об участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств и о покушении на совершение теракта. Суд 24 октября продлит арест фигуранту и назначит дату рассмотрения его дела. Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ атаковали трансформатор подстанции «Радуга», который является подстанцией АЭС. В результате прямого попадания снаряда трансформатор был уничтожен. Отмечается, что подобное является очередной попыткой Украины нарушить стабильность обстановки в Энергодаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инженеру цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС (ЗАЭС) Сергею Потынгу предъявили обвинения в попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Подобное задание он получил от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с целью дискредитации России в мире. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Неустановленный сотрудник ГУР Минобороны Украины, являясь руководителем террористического сообщества, довел до Потынги замысел совершения террористического акта, заключающийся в производстве 25—26 мая 2023 года взрыва <…> на территории Запорожской АЭС», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что целью было нанести максимальный ущерб, вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС. Кроме того, была задача дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества и получение Украиной дополнительных средств от Запада. Самому Сергею Потынгу вменяется вина по статьям об участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств и о покушении на совершение теракта. Суд 24 октября продлит арест фигуранту и назначит дату рассмотрения его дела. Ранее администрация Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ атаковали трансформатор подстанции «Радуга», который является подстанцией АЭС. В результате прямого попадания снаряда трансформатор был уничтожен. Отмечается, что подобное является очередной попыткой Украины нарушить стабильность обстановки в Энергодаре.