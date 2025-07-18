Россиянам разрешили передавать свой номер без угрозы в ряде случаев

Правительство разрешило передавать свой номер госорганам с 1 сентября 2025 года
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Россияне смогут передавать свой номер телефона с 1 сентября представителям госорганов и экстренным службам
Россияне смогут передавать свой номер телефона с 1 сентября представителям госорганов и экстренным службам Фото:

Абоненты мобильной связи в России с 1 сентября 2025 года смогут передавать свой сотовый номер представителям государственных органов и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовых актов.

«Перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер: представители органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей. Представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей», — говорится в опубликованном постановлении.

Теперь изменения позволят расширить круг лиц, которым граждане могут легально передавать свои контактные данные, если это требуется для взаимодействия с государственными и экстренными службами. Уточняется, что данная мера направлена на повышение эффективности взаимодействия между населением и органами власти в нештатных ситуациях.

Ранее, с 1 июля 2025 года, в России вступил в силу новые правила для иностранных граждан, пользующихся мобильной связью: для заключения договора связи требуется регистрация в Единой биометрической системе, получение СНИЛС и учетной записи на «Госуслугах». Эти изменения были направлены на повышение контроля и безопасности в сфере мобильной связи и сопровождались поэтапным отключением номеров у иностранных граждан, не выполнивших новые требования.

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Абоненты мобильной связи в России с 1 сентября 2025 года смогут передавать свой сотовый номер представителям государственных органов и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовых актов. «Перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер: представители органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей. Представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей», — говорится в опубликованном постановлении. Теперь изменения позволят расширить круг лиц, которым граждане могут легально передавать свои контактные данные, если это требуется для взаимодействия с государственными и экстренными службами. Уточняется, что данная мера направлена на повышение эффективности взаимодействия между населением и органами власти в нештатных ситуациях. Ранее, с 1 июля 2025 года, в России вступил в силу новые правила для иностранных граждан, пользующихся мобильной связью: для заключения договора связи требуется регистрация в Единой биометрической системе, получение СНИЛС и учетной записи на «Госуслугах». Эти изменения были направлены на повышение контроля и безопасности в сфере мобильной связи и сопровождались поэтапным отключением номеров у иностранных граждан, не выполнивших новые требования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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