Россиянам разрешили передавать свой номер без угрозы в ряде случаев

Абоненты мобильной связи в России с 1 сентября 2025 года смогут передавать свой сотовый номер представителям государственных органов и экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовых актов.
«Перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер: представители органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей. Представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей», — говорится в опубликованном постановлении.
Теперь изменения позволят расширить круг лиц, которым граждане могут легально передавать свои контактные данные, если это требуется для взаимодействия с государственными и экстренными службами. Уточняется, что данная мера направлена на повышение эффективности взаимодействия между населением и органами власти в нештатных ситуациях.
Ранее, с 1 июля 2025 года, в России вступил в силу новые правила для иностранных граждан, пользующихся мобильной связью: для заключения договора связи требуется регистрация в Единой биометрической системе, получение СНИЛС и учетной записи на «Госуслугах». Эти изменения были направлены на повышение контроля и безопасности в сфере мобильной связи и сопровождались поэтапным отключением номеров у иностранных граждан, не выполнивших новые требования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.