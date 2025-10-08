На Западе развернута кампания по запугиванию граждан Беларуси

В странах Запада активно ведется масштабная кампания по запугиванию граждан Беларуси, которые выражают желание вернуться на родину. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Алексей Стук.
«За границей развернута очень масштабная и агрессивная кампания по запугиванию наших белорусов, которые хотели бы вернуться», — сказал Стук в интервью телеканалу «Первый информационный». Белорусам, находящимся за границей, внушают, что при возвращении на родину они якобы попадают в некие «особые списки», будут поражены в правах и столкнутся с суровым наказанием вплоть до уголовного преследования. Стук категорически опроверг эти утверждения, назвав их «абсолютно не отвечающими объективности».
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратил внимание на возведение новой «стены» на границе Евросоюза с Россией и Беларусью, сравнив это сооружение с Берлинской стеной. Протяженность стены составляет тысячи километров вдоль рубежей ЕС от Финляндии до Польши.
