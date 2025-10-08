На Западе развернута кампания по запугиванию граждан Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белорусам, находящимся за границей, внушают, что они столкнутся с суровым наказанием
Белорусам, находящимся за границей, внушают, что они столкнутся с суровым наказанием Фото:

В странах Запада активно ведется масштабная кампания по запугиванию граждан Беларуси, которые выражают желание вернуться на родину. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Алексей Стук.

«За границей развернута очень масштабная и агрессивная кампания по запугиванию наших белорусов, которые хотели бы вернуться», — сказал Стук в интервью телеканалу «Первый информационный». Белорусам, находящимся за границей, внушают, что при возвращении на родину они якобы попадают в некие «особые списки», будут поражены в правах и столкнутся с суровым наказанием вплоть до уголовного преследования. Стук категорически опроверг эти утверждения, назвав их «абсолютно не отвечающими объективности».

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратил внимание на возведение новой «стены» на границе Евросоюза с Россией и Беларусью, сравнив это сооружение с Берлинской стеной. Протяженность стены составляет тысячи километров вдоль рубежей ЕС от Финляндии до Польши.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В странах Запада активно ведется масштабная кампания по запугиванию граждан Беларуси, которые выражают желание вернуться на родину. Об этом заявил заместитель генпрокурора республики Алексей Стук. «За границей развернута очень масштабная и агрессивная кампания по запугиванию наших белорусов, которые хотели бы вернуться», — сказал Стук в интервью телеканалу «Первый информационный». Белорусам, находящимся за границей, внушают, что при возвращении на родину они якобы попадают в некие «особые списки», будут поражены в правах и столкнутся с суровым наказанием вплоть до уголовного преследования. Стук категорически опроверг эти утверждения, назвав их «абсолютно не отвечающими объективности». Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обратил внимание на возведение новой «стены» на границе Евросоюза с Россией и Беларусью, сравнив это сооружение с Берлинской стеной. Протяженность стены составляет тысячи километров вдоль рубежей ЕС от Финляндии до Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...