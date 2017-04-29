Элиты разминаются перед предвыборным сезоном

10:44 29 апреля 2017 0

На этой неделе мы стали зрителями пробного боя элит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уходящая неделя была богата на яркие политические события. Вокруг премьера продолжают сгущаться тучи в информационном поле: «Левада-центр» заявил, что 45% россиян были бы не против, если бы Дмитрия Медведева уволили. Ухудшается положение и мэра Москвы Сергея Собянина. Скандал вокруг проекта реновации столицы дошел до президента. Владимиру Путину пришлось вмешаться и гарантировать права простых жителей. Как опросы социологов и пятиэтажки вышедшие на федеральное значение связаны между собой и при чем тут выборы президента-2018 — колонка автора политического Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонида Давыдова. Специально для «URA.RU».

Автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов дал расклад по ситуации в элитах: бой только начинается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политические события уходящей недели можно поделить на два параллельные истории. Акторы одних — те, кто продолжает атаковать Медведева, акторы других — те, кто претендует на его место. Первые связаны с тиражированием опроса «Левады-центра», по данным которого 45% россиян высказались за отставку премьера. В этом кейсе и пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова, мягко говоря, неудачно его прокомментировавшая. Поймите, что это сугубо спор хозяйствующих субъектов. Причем, он продолжается даже после сигналов президента: накануне отчета правительства Путин же возил Медведева на Землю Франца Иосифа, демонстрировал элите, что поддерживает премьера. Но все равно кто-то не успокаивается и продолжает эту историю.

К борьбе возможных преемников относятся сразу несколько событий недели. В первую очередь, набирающая силу атака на мэра Москвы. Потому что Сергей Семенович — один из кандидатов на замену Медведеву. Против него организовалась скорее даже коалиция. Параллельно ведется работа по спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Как мне кажется, в его случае это отголосок борьбы администраторов с Медведевым за партию. Я говорю об обострении ситуации между исполкомом, Генсоветом партии и бюро Высшего совета: между Влодиным, Неверовым и Грызловым, через которого в партию пытаются зайти из АП.

Белый дом и дума при этом раскладе стали как минимум ситуативными соратниками в этой борьбе.

Напомню, что администраторы сделали Бориса Грызлова главным в своей новой экспертной структуре: активизировалась работа бюро Высшего совета, который он возглавляет. В то же время, другая сторона раздает партийные заказы политологам и экспертам через ИСЭПи на наблюдение за праймериз, а после и за выборами. Фактически пошла параллельная работа: и те, и другие, продолжают активничать в экспертном поле. А потом еще не стоит забывать об атаке на Володина через Франца Клинцевича. Считаю кейс отличным по своей технологичности: сам факт того что люди это делают, говорит о высокой степени их подготовки.

Словом, событий на прошлой неделе было достаточно. И все они ничуть не меньше «собянинской реновации». Просто шума вокруг пятиэтажек подняли больше. Ведь по сути заявление Путина по этой теме — это тоже реакция на насыщенный информационный фон. И хоть слова Путина о том, что нужно соблюдать права граждан, противники Собянина преподносят как свою победу, на самом деле президент не сказал ничего экстраординарного. Надо мнение учитывать жителей? Учтем. Надо поправить закон? Поправим. Надо встречи чаще сделать? Сделаем.

Заметьте, общее давление и по Медведеву, и по Собянину выросли на этой неделе. Это говорит, о высоком выборном сезоне. А ведь еще сделали Навальному дубль в виде Варламова (и оппозиционера и блогера облили на этой неделе зеленкой). А потом и Ройзмана в Екатеринбурге пустили на выборы. На наших глазах происходит много тестовых заездов.

Эту неделю характеризует выборный формат: тестирование элитами своих возможностей и более широких маневров.

Все эти кейсы серьезно направленные и технологически отработанные. Что безусловно говорит о высокой степени вовлеченности и готовности элит к борьбе.

В ближайшее время мы увидим тестирование всех систем и наработок, всех заготовленных схем, которые будут применяться в преддверии выборов. Обратите внимание, все что мы сейчас видим — вбросы, которые не имеют конечной реализации. Но все это в итоге приведет к гораздо более плотному и насыщенному диалогу между обществом и элитой. Что очень важно. Московский кейс показал, что все люди вынуждены общаться: администраторы управ и жители пятиэтажек. Ведь ставки повысились. Это не тема «у меня нагадили в подъезде», а вопрос уровня «будет ли у меня подъезд?».

Диалог будет в любом случае. И чем бы он завершился, я надеюсь, он приведет к более высокому уровню организации гражданского общества и при этом научит администраторов взаимодействовать с ним на уровне диалога, а не монолога. Это привело бы к огромному шагу вперед для общества как такового.

Ну, как-то так.