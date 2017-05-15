Политтехнолог Дмитрий Гусев считает, что сейчас самое время для диалога и политпиараФото: Владимир Андреев © URA.RU
Политтусовка Москвы очевидно оживилась: все ищут себя в новых ипостасях. Журналисты организовывают митинги, вчерашние блогеры создают десятки телеграм-каналов, политологи организуют новые площадки для встреч. Во вторник, 16 мая, сообщество снова встретится в неформальной обстановке, чтобы обсудить актуальную повестку. На этот раз в центре внимания будет закон о реновации и митинг против сноса пятиэтажек, который прошел в столице в воскресенье. О том, зачем политическая Москва привлекает к себе внимание администраторов, и как в преддверии президентских выборов каждый хочет захватить себе место покрепче читайте в интервью «URA.RU» c политтехнологом, организатором дискуссионного клуба WTF Дмитрием Гусевым.
— Вы собираете в Москве дискуссионные площадки для политической тусовки. На них приходят политики, аналитики, технологи и политические журналисты. Зачем, если есть соцсети, где реакция моментальна?
— Да, наша политическая тусовка постоянно сидит в социальных сетях. Там они что-то пишут, комментируют друг друга, но в итоге получается каша: совершенно не ясно, кто и о чем говорит, какова его законченная мысль и позиция по теме. Формат дискуссионного клуба позволяет собраться всем вместе и поговорить глядя друг другу в глаза. Это довольно зрелищное событие, за этим интересно наблюдать со стороны. Кроме того, есть ощущение живой тусовки: здесь нет ни главных, ни второстепенных, можно спокойно сесть и обсудить вопрос с депутатом Госдумы, или пообщаться с известным политическим журналистом.
При нашей политической разобщенности, запрос на такие встречи назрел, также как и на диалог в неформальной обстановке.
Все же приходят без галстуков и костюмов, каждый свободно выражает свою точку зрения. По телевизору такого не покажут.
Политические тусовки пользуются популярностью в политсреде Москвы. На фото слева на право: политтехнолог Дмитрий Гусев, член ОП Москвы Павел Данилин, политолог Михаил Виноградов, журналист Екатерина Винокурова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
— А кто главный адресат этого диалога? До кого хотят достучаться участники вашего клуба?
— У каждого свои цели. И я рад тому, что у они могут реализоваться. Во время дискуссии про популизм депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков сделал политическое заявление: официально объявил о своем выдвижении на выборах в мэры Москвы. Во время обсуждения митингов 26 марта, блеснули политологи: они учли свой интерес и в итоге про них потом все заговорили. [В ходе дискуссии «Митинги 26 марта WTF?» несколько экспертов пожаловались со сцены на отсутствие методичек и заказов от нового руководства АП — прим. «URA.RU»] Каждый преследует свою цель. Кто-то публичные заявления делает, кто-то свою позицию отстаивает, кто-то получает пиар и цитируемость.
— Усиление ажиотажа в политической и общественной жизни — это попытка выйти на АП? Показать новой команде свои силы и укрепить позиции в своем поле?
— Ажиотаж в первую очередь связан с выборами президента, а в Москве еще и с выборами мэра Москвы, которые пройдут в следующем году. Всегда в движение приходят большие конструкции, когда идут большие кампании. Одна элита сталкивается с другой, начинаются войны компроматов в борьбе за место в следующем правительстве, как и за место в политическом устройстве будущего. И все это подогревает политическую жизнь. Каждый ведь думает только о себе, а все это в итоге выливается в митинги. Посмотрите, за два месяца у нас в Москве прошло два мощных митинга, а 12 июня предстоит еще один.
Это народное бурление связано с большими политическими изменениями в стране.
Все понимают, что для Путина этот срок будет финальным, поэтому стараются занять максимально крепкую позицию для будущего, которое наступит после 2024 года. Все пришли в движение.
— Борьба элит уже набрала мощь или атака на Дмитрия Медведева и мощное противостояние инициативе Сергея Собянин — это только начало?
— Это только начало. Но если мы такими темпами будем продолжать, то к осени у нас вся страна раз в неделю будет где-нибудь митинговать. Это все порождение борьбы элит.
— Какие есть варианты укрепления своих позиций у политических игроков, а также завсегдатаев полит тусовки?
— Тут каждый продвигает себя как может. Кто-то занимается общественной жизнью, как ваша коллега Екатерина Винокурова, собравшая последний митинг в Москве. Кто-то продвигает себя как медиаполитик, как Кристина Потупчик, это такая сфера политики, которая предполагает, что вся активность происходит исключительно в интернете. Это целый сегмент современной политической культуры — многие сидят в сети и генерируют новые политические события в интернете, которые иногда конвертируются в митинги.
В любом случае, задача каждого — нарастить свою аудиторию, которая будет готова пойти и за тобой. Причем не важно куда: на избирательный участок, чтобы отдать свой голос, на митинг, или на твою страницу в сети.
Политтехнолог Дмитрий Гусев считает, что политической тусовке нужно учиться вести диалог с властью
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ведь когда у тебя миллион просмотров на Youtube, с тобой нельзя не считаться, потому что ты круче Первого канала. Каждый укрепляется как может и в своих целях: кто-то желает свой бизнес, кто-то политическое имя, кто-то просто живет в этой среде.
— Будет ли продуктивной попытка укрепить свои позиции на фоне общего ажиотажа с новым составом АП? Насколько для нынешних администраторов показательны эти выступления?
— Новый состав АП прекрасно чувствует политическое пространство, и как мне кажется готов к работе и взаимодействию со всеми силами. Я сейчас был на совещании у Эллы Памфиловой в ЦИК, говорили о новом законе о выборах. Там сидели все партии, даже те, название которых я не знаю. Всем дали высказаться. Это говорит о том, что власть готова к диалогу, но ее нельзя загонять в тупик.
Нам тоже надо учиться вести диалог с властью. Потому что обычно выбирают два пути взаимодействия с ней: либо ты хочешь ее на вилы поднять, либо ты шершавым языком соль с ее ладони слизываешь.
Но эти способы не всегда эффективны. Есть же вариант нормального конструктивного диалога, когда высказываешь свои конструктивные идеи, а власть принимает какие-то решения, к ним прислушавшись. Научиться разговаривать с государством — это очень важно.
— Было ли возможны такие «номера» при Вячеславе Володине в качестве главы УВП? И почему?
— Волjдин тоже все видел и слышал, но у него был другой стиль работы. Часто за стилем мы не обращаем внимание на реакцию и сигналы. Зачастую жесткий администратор реагирует не хуже, чем тот, кто настроен на диалог. Не надо подменять стилем реальность. И Вячеслав Володин и Сергей Кириенко [нынешний глава УВП — прим. «URA.RU»] слышат и общаются с политологами. И те и другие работают со СМИ и формируют месседжи. Просто делают они это по-разному.