Переговоры с Бишкеком позволят Москве избежать роста цен на китайские товары на рынке России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с делегацией Кыргызстана, возглавляемой главой кабинета министров республики Акылбеком Жапаровым, отметил важность развития сотрудничества между странами в финансовом секторе. Эксперты URA.RU отмечают, что страны ищут способ вернуть Киргизии роль посредника при оплате из России китайских товаров.
Официальный визит Жапарова в Москву приурочен к столетнему юбилею образования Кара-Киргизской автономной области (впоследствии была переименована в Кыргызскую ССР) и открытию Дней культуры Киргизии в России. Мишустин отметил, что РФ высоко ценит отношения с республикой, которая является ее союзником и стратегическим партнером.
«Президенты наших стран находятся в постоянном контакте. Идет интенсивный диалог на всех уровнях. В текущем году уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров уже трижды посетил Российскую Федерацию. И мы, конечно, ждем его и на мероприятиях саммита БРИКС в Казани уже на этой неделе», — сказал российский премьер.
Взаимодействие глав кабинетов министров двух стран идет по линии Евразийского экономического союза, СНГ и ШОС. Работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
«У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации. Прежде всего — мы с вами это также обсуждали — в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной области, а также в области цифровых технологий. И мы с вами как раз сегодня об этом подробно говорили, уважаемый Акылбек Усенбекович», — отметил Мишустин.
Жапаров выразил полную солидарность с оценкой Мишустиным кыргызско-российских отношений. Глава киргизского кабмина заявил, что между странами нет политических противоречий, есть обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества.
На уровне глав правительств России и Кыргызстана обсуждаются вопросы, от которых зависит взаимодействие РФ с Китаем. Сейчас в этом направлении создаются препоны для российского бизнеса, комментирует заведующий кафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. До недавнего времени киргизские банки были популярным каналом оплаты китайских товаров российскими импортерами. С сентября нацбанк Киргизии, опасаясь вторичных санкций, ввел ограничения.
«Сейчас они требуют, чтобы все китайские товары, которые оплачиваются через киргизские банки, фактически поступали в страну, а уже потом шли в Россию. Если поставки будут идти таким образом, они будут занимать больше времени и, естественно, это приведет к удорожанию. В этой ситуации стороны наверняка будут предпринимать определенные шаги, чтобы процесс проходил быстро, и не было барьеров на пути этих товаров, которые нужны российской экономике и людям», — говорит Ниязи Ниязов.
Ограничения приняты из-за опасения вторичных санкций, это решение было ожидаемым. Есть совместные проекты с Россией, но все партнеры РФ стараются себя не подставлять, и к этому надо относиться с пониманием, отмечает собеседник URA.RU. Кыргызстан, в отличие от ряда стран, несмотря на давление, старается взаимодействовать с Россией, продолжает демонстрировать готовность к сотрудничеству.
Полностью снять проблему вторичных санкций и давления Запада на партнеров России удастся только с запуском альтернативы системе SWIFT. Для ее появления есть технологическая база у России и Китая, но на ее создание уйдет еще несколько лет. Пока странам приходится искать промежуточные решения, комментирует заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Конечно, учитывая положение Киргизии, теоретически можно какие-то товары действительно завозить туда из Китая, а потом отправлять в Россию. Да, это дополнительные расходы на логистику, но, если речь идет, например, о микросхемах, которые имеют небольшие габариты и высокую стоимость, их можно довезти самолетом с оформлением документов в Бишкеке, при этом на конечной цене это не скажется существенно. Но если говорить о более крупных грузах, где стоимость логистики высокая, то нужно искать другие способы, все-таки договариваться о возможностях расчета», — отметил эксперт.
Бишкек тоже заинтересован в решении этого вопроса. У банков Кыргызстана никогда не было таких оборотов, какие появились, когда они стали принимать оплату от российского бизнеса за импорт из КНР. «Это ситуация, когда и хочется, и колется. С одной стороны, Киргизия хочет сохранить финансовые показатели, с другой, очень боится вторичных санкций. Потому что, если их наложат, весь их рост экономики закончится в один момент», — объясняет Евгений Семибратов.
Экономическую связь Кыргызстана с Россией обеспечивает и трудовая миграция. Около 30% ВВП страны обеспечивают переводы киргизских граждан из РФ на родину. Также Россия входит в число лидеров по прямым иностранным инвестициям в экономику республики, говорит директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин.
«Страны расширяют экономическое взаимодействие, создают положительные условия для этой деятельности. Запад постоянно ищет новые способы, чтобы затруднить странам Центральной Азии экономическое взаимодействие с РФ. Это не только вторичные санкции, но и обучающие семинары для чиновников из этих республик, как работать с российским бизнесом, чтобы этих санкций избежать. Уточнение механизмов двустороннего взаимодействия в этой сфере — очень важный момент, особенно в части межбанковских платежей», — добавил собеседник URA.RU.
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