Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса в тюрьму

Президент США Дональд Трамп потребовал заключить в тюрьму мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера. Он обвинил чиновников в том, что они не защитили агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) от нападений во время кампании против нелегальных мигрантов.
«Мэр Чикаго должен быть в тюрьме за то, что он не защитил агентов ICE. И губернатор Прицкер тоже», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что власти города и штата не обеспечили безопасность федеральных сотрудников, препятствуя борьбе с нелегальной миграцией.
Ранее, 4 октября, Трамп распорядился ввести в Чикаго 300 бойцов Национальной гвардии для охраны федеральных служащих. Власти Иллинойса подали иск, чтобы заблокировать решение президента, передает MK.RU.
По данным ФБР, уровень насильственной преступности в Чикаго снизился на 11% по сравнению с 2023 годом. Однако Трамп продолжает критиковать местные власти за неспособность обеспечить порядок. Губернатор Прицкер назвал действия президента угрозой демократии и вмешательством в дела штата. Кроме того, он заподозрил у Трампа деменцию, передает RT.
