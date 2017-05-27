12:15 27 мая 2017 0

У мусульман начался пост Фото: Public Domain Pictures

У мусульман в субботу, 27 мая, начался священный месяц Рамадан. С этого дня правоверные отказываются от приема пищи, питья, курения, сквернословия и интимной близости.

Как напоминает «Русская планета», пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца. Также мусульманам предписывается воздержаться от дурных поступков, лжи, категорически запрещается вести войну. Считается, что в период Рамазана важно очистить не только тело, но и душу. Мусульмане посвящают это время духовному просвещению, учатся терпимости, прощению и состраданию.

В этом году Рамадан продлится 29 дней. После окончания поста состоится праздник разговения — Ураза-Байрам. Он будет отмечаться три дня.