Минкульт поможет Михалкову заработать на «умных» часах

Министерство культуры России предложило взыскивать авторский сбор с «умных» часов, которые поставляют в РФ из других стран. Для этого чиновники просят внести поправки в постановление правительства, включив гаджет в список ввозимой техники.
Политики предложили взимать сборы с «умных» часов, так как они воспроизводят музыку и видео. Сейчас проект находится на заключительной стадии согласования, после чего Минкульт передаст поправки на рассмотрение в кабмин. При этом, из перечня оборудования, облагаемого авторским сбором, предлагается исключить цифровые видеокамеры, пишет газета «Ведомости».
Отметим, что авторским сбором в России занимается Российский союз правообладателей, которым руководит режиссер Никита Михалков.