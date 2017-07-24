Минкульт поможет Михалкову заработать на «умных» часах

10:14 24 июля 2017 0

Авторскими сборами в России руководит именитый режиссер Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство культуры России предложило взыскивать авторский сбор с «умных» часов, которые поставляют в РФ из других стран. Для этого чиновники просят внести поправки в постановление правительства, включив гаджет в список ввозимой техники.

Политики предложили взимать сборы с «умных» часов, так как они воспроизводят музыку и видео. Сейчас проект находится на заключительной стадии согласования, после чего Минкульт передаст поправки на рассмотрение в кабмин. При этом, из перечня оборудования, облагаемого авторским сбором, предлагается исключить цифровые видеокамеры, пишет газета «Ведомости».

Отметим, что авторским сбором в России занимается Российский союз правообладателей, которым руководит режиссер Никита Михалков.