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24 июля 2017
23 июля 2017
10:14  24 июля 2017 0

Минкульт поможет Михалкову заработать на «умных» часах

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Авторскими сборами в России руководит именитый режиссерФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство культуры России предложило взыскивать авторский сбор с «умных» часов, которые поставляют в РФ из других стран. Для этого чиновники просят внести поправки в постановление правительства, включив гаджет в список ввозимой техники.

Политики предложили взимать сборы с «умных» часов, так как они воспроизводят музыку и видео. Сейчас проект находится на заключительной стадии согласования, после чего Минкульт передаст поправки на рассмотрение в кабмин. При этом, из перечня оборудования, облагаемого авторским сбором, предлагается исключить цифровые видеокамеры, пишет газета «Ведомости».

Отметим, что авторским сбором в России занимается Российский союз правообладателей, которым руководит режиссер Никита Михалков.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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