В Италии открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко. Окруженный боевиками под Пальмирой, он вызвал удар авиации на себя, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла 6 августа в присутствии российских дипломатов в городе Вальи-Сотто.
На создание монумента 25-летний спецназовцу ушел почти год и 220 тысяч евро. Памятник создал итальянский скульптор вручную, на его открытии звучал гимн России.
Монумент установили в парке «Чести и бесчестия», который ежегодно посещают 200 тысяч человек. Мраморная скульптура установлена возле знаменитого подвесного моста, где уже находится скульптура итальянского телохранителя Фабрицио Кватрокки, который погиб, будучи заложником в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, низкая квалификация которого привела к крушению круизного лайнера Costa Concordia.
Как уже сообщало «URA.RU», за совершенный подвиг Александр Прохоренко стал Героем России посмертно. Его тело у боевиков выменяли бойцы курдских отрядов самообороны.
Видео: РЕН-ТВ