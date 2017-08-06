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06 августа 2017
22:48  06 августа 2017 0

В Италии увековечили подвиг российского офицера в Сирии. ВИДЕО

Мир в Пальмире дорого стоилФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Италии открыли памятник российскому офицеру Александру Прохоренко. Окруженный боевиками под Пальмирой, он вызвал удар авиации на себя, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла 6 августа в присутствии российских дипломатов в городе Вальи-Сотто.

На создание монумента 25-летний спецназовцу ушел почти год и 220 тысяч евро. Памятник создал итальянский скульптор вручную, на его открытии звучал гимн России.

Монумент установили в парке «Чести и бесчестия», который ежегодно посещают 200 тысяч человек. Мраморная скульптура установлена возле знаменитого подвесного моста, где уже находится скульптура итальянского телохранителя Фабрицио Кватрокки, который погиб, будучи заложником в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, низкая квалификация которого привела к крушению круизного лайнера Costa Concordia.

Как уже сообщало «URA.RU», за совершенный подвиг Александр Прохоренко стал Героем России посмертно. Его тело у боевиков выменяли бойцы курдских отрядов самообороны.

Видео: РЕН-ТВ

Семен Гринберг
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