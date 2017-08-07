Глава Минобороны Сергей Шойгу наградил военных железнодорожников за строительство дороги, соединяющий южные и центральные регионы России в обход Украины. Как уточняет агентство Nation News, руководители 39-й отдельной железнодорожной бригады получили от министра ордена Жукова.
На данный момент открыто движение на стратегическом участке Журавка — Миллерово, сообщает «Федеральное агентство новостей». Данный отрезок был проложен за два года (решение о строительстве приняли в 2015 году) и, как отметил Шойгу, имеет огромное значение для безопасной перевозки россиян на южном направлении.
Дорога проходит по территории Ростовской и Воронежской областей. Раньше поезда, следующие, например, из Москвы в Сочи, были вынуждены проходить по территории Украины. Теперь же составы будут следовать, не покидая пределов России.