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12 октября 2017
19:51  12 октября 2017 0

Бывший муж Распутиной скончался после программы Шепелева. На «Первом канале» все отрицают

Клипарт 4, телекамеры, кино, сми, съемка
Неизвестно, был ли Ермаков на съемках на самом делеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Скончался бывший муж певицы Маши Распутиной, 73-летний Владимир Ермаков. Перед этим он приходил на съемки ток-шоу «На самом деле» с телеведущим «Первого канала» Дмитрием Шепелевым.

Телевизионщики собирались устроить встречу певицы с бывшим мужем, сообщает «Собеседник». Однако Распутина не захотела отвечать на вопросы Шепелева и ушла с площадки. Съемка не состоялась, и Ермаков уехал домой, где и скончался.

Представители телепроекта подтвердили ресурсу Super, что снимали программу с участием Распутиной и приглашали Ермакова: «Но на съемки он так и не приехал. Ждали его до последнего, пока сама Распутина проходила испытание на детекторе лжи, но он так и не появился». О смерти мужчины им ничего не известно.

Владимир Ермаков — первый супруг Марии Распутиной. В браке с ним у нее родилась дочь Лидия. Ермаков обвинял бывшую супругу, что она много лет скрывала от общественности их ребенка. Лишь в 2016 году мать смогла помириться с дочерью.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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