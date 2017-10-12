Скончался бывший муж певицы Маши Распутиной, 73-летний Владимир Ермаков. Перед этим он приходил на съемки ток-шоу «На самом деле» с телеведущим «Первого канала» Дмитрием Шепелевым.
Телевизионщики собирались устроить встречу певицы с бывшим мужем, сообщает «Собеседник». Однако Распутина не захотела отвечать на вопросы Шепелева и ушла с площадки. Съемка не состоялась, и Ермаков уехал домой, где и скончался.
Представители телепроекта подтвердили ресурсу Super, что снимали программу с участием Распутиной и приглашали Ермакова: «Но на съемки он так и не приехал. Ждали его до последнего, пока сама Распутина проходила испытание на детекторе лжи, но он так и не появился». О смерти мужчины им ничего не известно.
Владимир Ермаков — первый супруг Марии Распутиной. В браке с ним у нее родилась дочь Лидия. Ермаков обвинял бывшую супругу, что она много лет скрывала от общественности их ребенка. Лишь в 2016 году мать смогла помириться с дочерью.