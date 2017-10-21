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21 октября 2017
20 октября 2017
06:29  21 октября 2017 0

В Египте в бою с террористами погибли более 50 полицейских

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Правительственные силы собирались провести "зачистку" в районе Гизы под КаиромФото: depositphotos.com © URA.RU

В боестолкновении, которое произошло в районе эль-Вахат под Каиром, погибли 54 сотрудника органов внутренних дел Египта. Среди погибших — 20 офицеров.

«Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным Nation News, правоохранители проводили спецоперацию по зачистке пустынного района в 135 км к югу от столицы — по имеющейся информации, там были сосредоточены террористы, причастные к серии нападений. Когда операция началась, бандиты начали ожесточенное сопротивление, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Для помощи полицейским была направлена авиация, район боестолкновения блокирован, сообщает RT. Операция по подавлению бандформирования продолжается, сообщает RT.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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