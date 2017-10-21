06:29 21 октября 2017 0

Правительственные силы собирались провести "зачистку" в районе Гизы под Каиром Фото: depositphotos.com © URA.RU

В боестолкновении, которое произошло в районе эль-Вахат под Каиром, погибли 54 сотрудника органов внутренних дел Египта. Среди погибших — 20 офицеров.

«Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным Nation News, правоохранители проводили спецоперацию по зачистке пустынного района в 135 км к югу от столицы — по имеющейся информации, там были сосредоточены террористы, причастные к серии нападений. Когда операция началась, бандиты начали ожесточенное сопротивление, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Для помощи полицейским была направлена авиация, район боестолкновения блокирован, сообщает RT. Операция по подавлению бандформирования продолжается, сообщает RT.