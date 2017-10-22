Первый заместитель руководителя администрации Президента России, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко подвел итоги мероприятия.
По его словам, участниками фестиваля стали 25 тысяч молодых людей из 188 стран, и это — абсолютный рекорд для подобного рода международных мероприятий, отмечает Life.
Главное, что подчеркнул Кириенко, теперь участникам фестиваля уже никто «не заморочит головы». «Никто не сумеет внушить, что Россия — это агрессивная держава, империя зла, стремящаяся всех захватить, поработить», — заявил он на пресс-конференции по итогам фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 21 октября. Его участники смогли пообщаться с президентом России и рассказать ему о своих проектах. В организацию фестиваля вложили более пяти миллиардов рублей.
Одним из главных итогов фестиваля, по мнению Кириенко, стало то, что участники договорились «создать команду будущего» и продолжить работу по профессиональным направлениям, передает «Дождь».