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22 октября 2017
14:55  22 октября 2017 0

Теперь никто не поверит, что Россия — империя зла. Сергей Кириенко подвел итоги молодежного фестиваля в Сочи

Пресс-конференция в АП
Участниками фестиваля стали 25 тысяч молодых людей из 188 странФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации Президента России, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко подвел итоги мероприятия.

По его словам, участниками фестиваля стали 25 тысяч молодых людей из 188 стран, и это — абсолютный рекорд для подобного рода международных мероприятий, отмечает Life.

Главное, что подчеркнул Кириенко, теперь участникам фестиваля уже никто «не заморочит головы». «Никто не сумеет внушить, что Россия — это агрессивная держава, империя зла, стремящаяся всех захватить, поработить», — заявил он на пресс-конференции по итогам фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 21 октября. Его участники смогли пообщаться с президентом России и рассказать ему о своих проектах. В организацию фестиваля вложили более пяти миллиардов рублей.

Одним из главных итогов фестиваля, по мнению Кириенко, стало то, что участники договорились «создать команду будущего» и продолжить работу по профессиональным направлениям, передает «Дождь».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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