{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
23:04  15 ноября 2017 0

Сергей Миронов может отказаться от участия в президентских выборах

8 съезд СР. Москва, справедливая россия, миронов сергей, съезд, путин владимир
У Миронова нет ни шансов на победу, ни денег на участиеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов может отказаться от участия в президентских выборах 2018 года. В таком случае партия поддержит кандидатуру действующего лидера страны Владимира Путина.

РБК, ссылаясь на источники в администрации президента и в руководстве партии, пишет, что Миронов до сих пор не принял решения по участию в президентских выборах. Наблюдатели называют наиболее реальным сценарий, когда политик отказывается от выдвижения. По их прогнозам, уже в декабре пройдет съезд «СР», где Миронов призовет сторонников голосовать за Путина.

Издание также отмечает, что на участие в выборах нужны деньги, которых у «Справедливой России» мало. По прогнозам, Миронов в случае участия в выборах наберет ничтожный процент голосов, а других сильных кандидатов у партии нет. «Какой смысл участвовать в выборах только ради участия?» — приводит издание цитату собеседника.

Миронов баллотировался в президенты дважды — в 2004 году и в 2012 году. В первом случае, он набрал 0,75% голосов, во втором — 3,86%.

Ранее о желании участвовать в выборах объявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, актер Никита Джигурда, секс-символ Анфиса Чехова и порноактриса Елена Беркова.

Глава государства Владимир Путин еще не объявлял об участии в выборах-2018, но источники сообщали журналистам, что в Кремле просто еще не выбрали лучший момент для заявления. Инсайдеры также говорили, что, скорее всего Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров