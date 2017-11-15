23:04 15 ноября 2017 0

У Миронова нет ни шансов на победу, ни денег на участие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов может отказаться от участия в президентских выборах 2018 года. В таком случае партия поддержит кандидатуру действующего лидера страны Владимира Путина.

РБК, ссылаясь на источники в администрации президента и в руководстве партии, пишет, что Миронов до сих пор не принял решения по участию в президентских выборах. Наблюдатели называют наиболее реальным сценарий, когда политик отказывается от выдвижения. По их прогнозам, уже в декабре пройдет съезд «СР», где Миронов призовет сторонников голосовать за Путина.

Издание также отмечает, что на участие в выборах нужны деньги, которых у «Справедливой России» мало. По прогнозам, Миронов в случае участия в выборах наберет ничтожный процент голосов, а других сильных кандидатов у партии нет. «Какой смысл участвовать в выборах только ради участия?» — приводит издание цитату собеседника.

Миронов баллотировался в президенты дважды — в 2004 году и в 2012 году. В первом случае, он набрал 0,75% голосов, во втором — 3,86%.

Ранее о желании участвовать в выборах объявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, актер Никита Джигурда, секс-символ Анфиса Чехова и порноактриса Елена Беркова.

Глава государства Владимир Путин еще не объявлял об участии в выборах-2018, но источники сообщали журналистам, что в Кремле просто еще не выбрали лучший момент для заявления. Инсайдеры также говорили, что, скорее всего Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.