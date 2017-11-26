Звезда сериала «Физрук» боится попасть в тюрьму из-за больного сына

09:08 26 ноября 2017 0

Актер влез в долги ради лечения сына Фото: кадр из сериала

Актер сериала «Физрук» Евгений Кулаков заявил, что опасается проблем из-за больших долгов перед двумя медицинскими центрами. В них проходил реабилитацию его 13-летний сын, страдающий ДЦП и аутизмом.

«Мы вот, например, задолжали в двух центрах. Меня скоро посадят просто», — заявил актер, слова которого приводит издание starhit.ru.

По словам актера и его супруги Ольги Бужор, эффективные методики лечения предполагают только педагогическую коррекцию, которая обходится семье недешево. Родители мальчика платят за все сами. Благодаря этому ребенок недавно научился самостоятельно одеваться и даже готовить чай, что говорит об успехах в его развитии. Родители надеются на дальнейший прогресс в борьбе с болезнью.

В ноябре этого года в семье Евгения и Ольги появилась дочь.