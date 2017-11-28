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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:27  28 ноября 2017 3

Сенатор Клинцевич сравнил Украину с Бабой Ягой после заявления о возвращении России в ПАСЕ

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Франц Клинцевич считает, что Европа «проглотит» УкраинуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией. На своей странице в Facebook сенатор отметил, что в заявлениях о возможном возвращении РФ в ПАСЕ Украина уподобилась персонажу из советского мультфильма.

«Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма „А Баба-Яга против!“. Тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России», — написал Клинцевич в соцсетях.

Он отметил, что Европа может запросто «проглотить» Украину в «буквальном смысле». «Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией», — добавляет сенатор. Политик написал, что киевским властям давно пора понять, что страна в Европе никому не нужна.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд ранее заявил в интервью газете Financial Times, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом, так как членство страны в организации важно для россиян, напоминает телеканал 360. В свою очередь глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил Ягланда в открытой поддержке России. Он заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ повлечет выход Украины из этой организации.

Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что возвращение российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву, уточняет RT.

Нина Калинина
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