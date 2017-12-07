14:57 07 декабря 2017 1

В видео Федункив говорит на фоне флага России Фото: предоставлено телеканалом «ТНТ»

Актриса сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив записала видеообращение, где выразила свое недовольство решением Международного олимпийского комитета, запретившего российским спортсменам выступать под флагом своей страны. Пермская актриса заявила, что наши спортсмены не заслужили этого, упрекнув членов комитета, что те всю жизнь «бздели россиян», сообщает «Экспресс-газета».

Менее чем за сутки видео просмотрели почти 800 тысяч человек. Подписчики поддерживают актрису «Марина, Вы молодец! Мы РУССКИЕ! Стояли и будем стоять!.. Марина-красава… Молодец, всё правильно… Нам все завидуют!!! Во всем! У нас самая лучшая страна и самые лучшие спортсмены!!!» — пишут фолловеры на странице Федункив в Instagram.

Запрет МОК на выступление олимпийцев под флагом РФ взбудоражил россиян. Ехать на игры в Корею под нейтральным флагом некоторые из них посчитали оскорблением.