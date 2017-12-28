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28 декабря 2017
06:22  28 декабря 2017 3

Центробанк не станет бороться с ростом цен в 2018 году

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Банк России прогнозирует 4-процентный уровень инфляции в 2018 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк не намерен ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку для сдерживания роста цен. По оценкам регулятора, эффект от хорошего урожая и укрепления рубля, снизивший уровень инфляции на полтора процента, сохранится и в начале 2018 года.

В докладе ЦБ по денежно-кредитной политике уточняется, что укрепление рубля и хороший урожай помогут удержать уровень инфляции на 2,4 процента в течение первого полугодия 2018-го, после чего показатель роста цен выйдет на уровень четырех процентов, сообщает «Известия».

«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе Банка России.

По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Никиты Моисеева, в феврале 2018-го уровень инфляции приблизится к своему минимуму и составит 2,1 процента. «Это будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный экономический рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности», — отметил эксперт.

Сергей Макеев
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