Продукты в России дорожают медленнее, чем услуги

19:53 29 декабря 2017 0

Окончательные данные поступят 10 января 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уровень инфляции в 2017 году составил 2,5%, при этом в декабре она достигла 0,4%. Об этом сообщает Росстат. К ноябрю цены на продовольствие выросли на 0,6%. Непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3%. В годовом выражении по отношению к декабрю прошлого года стоимость продуктов питания увеличилась на 1,1%, а непродовольственных товаров на 2,8%, пишут «Дни.ру».

Статистика собрана на основании еженедельной информации о ценах на главные товары и услуги по состоянию на 25 декабря 2017 года. Окончательные данные появятся 10 января 2018 года.