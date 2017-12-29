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30 декабря 2017
29 декабря 2017
19:53  29 декабря 2017 0

Продукты в России дорожают медленнее, чем услуги

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Окончательные данные поступят 10 января 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Уровень инфляции в 2017 году составил 2,5%, при этом в декабре она достигла 0,4%. Об этом сообщает Росстат. К ноябрю цены на продовольствие выросли на 0,6%. Непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3%. В годовом выражении по отношению к декабрю прошлого года стоимость продуктов питания увеличилась на 1,1%, а непродовольственных товаров на 2,8%, пишут «Дни.ру».

Статистика собрана на основании еженедельной информации о ценах на главные товары и услуги по состоянию на 25 декабря 2017 года. Окончательные данные появятся 10 января 2018 года.

Иван Антонов
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