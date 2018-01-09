СМИ рассказали о госпитализации сотен призывников в Ленинградской области

19:51 09 января 2018 3

С конца ноября сотни призывников попали в больницы с пневмонией, бронхитом и другими заболеваниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С конца ноября сотни призывников Ленинградской области попали в больницы с различными респираторными заболеваниями. В день с пневмонией поступали по восемь-десять человек, в итоге число заболевших за этот период практически достигло тысячи.

Почти три сотни военных были доставлены в госпиталь имени Соловьева в Петербурге с 15 по 31 декабря. Как сообщает портал 47news, только за первую неделю января в учреждение поступили 70 военнослужащих с пневмонией, ангиной и другими заболеваниями — и все из Всеволожского района Ленобласти. В результате в госпитале уже не осталось свободных мест, поступающих призывников отправляют лечиться в Кронштадт. В то же время согласно официальной статистике, за январские праздники из Всеволожского района с пневмонией госпитализировали только трех человек.

Связано это с тем, что военные не вызывают скорую помощь для заболевших призывников, чтобы избежать огласки, уточняет издание со ссылкой на источник. В больницу на санитарных машинах отправляют только военнослужащих с высокой температурой, рассказал один из призывников. Родители военных считают, что в казармах распространилась эпидемия вирусной пневмонии.

Между тем сообщения об эпидемии в пресс-службе ЗВО опровергают. «Ни о каком массовом заболевании не может быть и речи», — заявили представители ЗВО агентству ТАСС.