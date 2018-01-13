Фондовый рынок негативно отреагировал на заявление марка Цукерберга на изменение ленты в Facebook
Сообщение о планируемом изменении алгоритма выдачи новостей в ленте Facebook обошлось основателю соцсети Марку Цукербергу по разным оценкам от 2,9 до 3,3 млрд долларов. После такого анонса стоимость акций компании Facebook на рынке ощутимо снизилась.
В результате заявления Марка Цукерберга акции компании упали на 4,5%, а состояние владельца соцсети сократилось до 74 млрд долларов, пишет RT, ссылаясь на отчет Bloomberg Billionaires Index.
Марк Цукерберг ранее рассказал, что лента популярной социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и сократит сообщения от СМИ и компаний, напоминает информагентство Nation News.