Переименовать улицу Хохрякова в центре Тюмени предложил депутат городской думы Игорь Ракша. Народный избранник направил письмо главе администрации Тюмени Александру Моору, попросив вернуть улице дореволюционное название — Успенская.
В письме Ракша напомнил, что президент России Владимир Путин, открывая памятный Крест на месте убийства Великого князя Сергея Александровича, заявил: «насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания».
«Таким образом, президент дал неоднозначную оценку терроризму, — написал Игорь Ракша. — Между тем, в центре Тюмени находится улица, носящая имя Хохрякова, вместо исторического имени Успенская, по названию разрушенной церкви. Революционер Хохряков известен тем, что сопровождал государя Николая ll к месту казни, возглавлял „Карательную экспедицию Тобольского направления“, брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке».
Депутат, который возглавляет региональное отделение общества «Двуглавый орел», попросил главу администрации рассмотреть возможность возвращения улице исторического названия, а пока будут идти согласования — разместить на улице дублирующие таблички и QR-код с информацией о деяниях революционера Павла Хохрякова.
Корреспонденту «URA.RU» Игорь Ракша рассказал, что ответ на письмо от главы администрации ожидает в ближайшее время, поскольку направил его еще в декабре.
«Прецеденты по России по переименованию улиц есть, но их очень мало, чиновники сопротивляются всеми способами, — отметил он. — Ссылаются в основном на то, что это создает неудобства для жителей, связанные со сменой адреса.
Но есть практика, когда размещается двойное название улиц, и жители меняют его в документах постепенно, при смене паспортов, так что старое постепенно исчезает само. Нам гон не нужен, мы — за возвращение исторической справедливости».
Депутат подчеркнул, что улица Хохрякова есть и в Тобольске. «Общество „Двуглавый орел“ будет также ратовать за смену ее названия», — сообщил он. «Хохряков — это малолетний шизофреник, и поклоняться ему и воспитывать на этом детей нельзя», — считает депутат. Ракша напомнил, что в Тюмени здание парка «Россия — моя история», где рассказывается, в том числе, и жуткая история цареубийства, «одним боком стоит на улице Хохрякова».
В пресс-службе администрации города подтвердили, что депутатское письмо поступило в середине декабря.
У себя на странице в «Фейсбуке» Ракша разместил также список из 40 улиц, «несправедливо переименованных большевиками»:
Коммунистическая — Большая Монастырская
Луначарского — Никольская
Красина — Телеграфная
Семакова — Подаруевская
Кирова — Войновская
Челюскинцев — Иркутская
Дзержинского — Садовая
Первомайская — Голицынская
Орджоникидзе — Ишимская
Свердлова — Всехсвятская
25 Октября — Ильинская
Осипенко — Томская
Комсомольская — Тобольская
Советская — Серебряковская
Хохрякова — Успенская
Володарского — Знаменская
Республики — Царская
Ленина — Спасская
Герцена — Ляминская
Ванцетти — Малая Разъездная
Сакко — Большая Разъездная
Госпаровская — Новозагородная
Достоевская — Острожская
50 лет Октября — Байкальская
Профсоюзная — Новая
Коммуны — Царева
Кузнецова — Казачья
Ломоносова — Малая Заречная
Немцова — Солдатская
Пароходская — Пристанская
Радищева — Базинский переулок
Садовая — Татарская
Урицкого — Архангельская
Худякова — 2-я Молодежная
Хохрякова — Успенская
Шишкова — Полярников
Щербакова — Мостовая
8-е Марта — Безымянная
50 лет ВЛКСМ — Донская
Агеева — Бусыгина
Барикадная — 2-Обдорская
Болотникова — Продовольственная
пер.Березовский — Таборная