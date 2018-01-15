12:16 15 января 2018 7

Хохряков сопровождал Николая II к месту казни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переименовать улицу Хохрякова в центре Тюмени предложил депутат городской думы Игорь Ракша. Народный избранник направил письмо главе администрации Тюмени Александру Моору, попросив вернуть улице дореволюционное название — Успенская.

В письме Ракша напомнил, что президент России Владимир Путин, открывая памятный Крест на месте убийства Великого князя Сергея Александровича, заявил: «насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания».

Игорь Ракша составил целый список улиц, которым, по его мнению, следует вернуть старые названия Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Таким образом, президент дал неоднозначную оценку терроризму, — написал Игорь Ракша. — Между тем, в центре Тюмени находится улица, носящая имя Хохрякова, вместо исторического имени Успенская, по названию разрушенной церкви. Революционер Хохряков известен тем, что сопровождал государя Николая ll к месту казни, возглавлял „Карательную экспедицию Тобольского направления“, брал в заложники священников и после получения выкупа топил их в реке».

Депутат, который возглавляет региональное отделение общества «Двуглавый орел», попросил главу администрации рассмотреть возможность возвращения улице исторического названия, а пока будут идти согласования — разместить на улице дублирующие таблички и QR-код с информацией о деяниях революционера Павла Хохрякова.

Корреспонденту «URA.RU» Игорь Ракша рассказал, что ответ на письмо от главы администрации ожидает в ближайшее время, поскольку направил его еще в декабре.

«Прецеденты по России по переименованию улиц есть, но их очень мало, чиновники сопротивляются всеми способами, — отметил он. — Ссылаются в основном на то, что это создает неудобства для жителей, связанные со сменой адреса.

Но есть практика, когда размещается двойное название улиц, и жители меняют его в документах постепенно, при смене паспортов, так что старое постепенно исчезает само. Нам гон не нужен, мы — за возвращение исторической справедливости».

Депутат подчеркнул, что улица Хохрякова есть и в Тобольске. «Общество „Двуглавый орел“ будет также ратовать за смену ее названия», — сообщил он. «Хохряков — это малолетний шизофреник, и поклоняться ему и воспитывать на этом детей нельзя», — считает депутат. Ракша напомнил, что в Тюмени здание парка «Россия — моя история», где рассказывается, в том числе, и жуткая история цареубийства, «одним боком стоит на улице Хохрякова».

В пресс-службе администрации города подтвердили, что депутатское письмо поступило в середине декабря.

У себя на странице в «Фейсбуке» Ракша разместил также список из 40 улиц, «несправедливо переименованных большевиками»:

Коммунистическая — Большая Монастырская

Луначарского — Никольская

Красина — Телеграфная

Семакова — Подаруевская

Кирова — Войновская

Челюскинцев — Иркутская

Дзержинского — Садовая

Первомайская — Голицынская

Орджоникидзе — Ишимская

Свердлова — Всехсвятская

25 Октября — Ильинская

Осипенко — Томская

Комсомольская — Тобольская

Советская — Серебряковская

Хохрякова — Успенская

Володарского — Знаменская

Республики — Царская

Ленина — Спасская

Герцена — Ляминская

Ванцетти — Малая Разъездная

Сакко — Большая Разъездная

Госпаровская — Новозагородная

Достоевская — Острожская

50 лет Октября — Байкальская

Профсоюзная — Новая

Коммуны — Царева

Кузнецова — Казачья

Ломоносова — Малая Заречная

Немцова — Солдатская

Пароходская — Пристанская

Радищева — Базинский переулок

Садовая — Татарская

Урицкого — Архангельская

Худякова — 2-я Молодежная

Хохрякова — Успенская

Шишкова — Полярников

Щербакова — Мостовая

8-е Марта — Безымянная

50 лет ВЛКСМ — Донская

Агеева — Бусыгина

Барикадная — 2-Обдорская

Болотникова — Продовольственная

пер.Березовский — Таборная