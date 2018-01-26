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26 января 2018
12:10  26 января 2018 2

Венедиктов ищет в Екатеринбурге редчайшую книгу. К поискам подключился автор. ФОТО

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Венедиктов хочет найти книгу о доме, где расстреляли РомановыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов перед визитом в Екатеринбург озаботился поиском книги уральского историка Виталия Шитова «Дом Ипатьева. Летописная хроника: 1877-1977». «Помощь зала — нужно достать. Где купить?» — написал Венедиктов в Twitter.

Редакция «URA.RU» связалась с автором книги, который рассказал, что найти ее практически невозможно и она превратилась в букинистическую редкость. «Книга была издана в 2014 году тиражом всего 500 экземпляров в челябинском издательстве. Я свяжусь с издательством, не завалялась ли у них где-нибудь книга, но надежды мало», — заявил «URA.RU» Виталий Шитов.

Книга, над которой историк работал 23 года, получилась большой — энциклопедический формат, 720 страниц плюс более тысячи иллюстраций. Весит она два с половиной килограмма. На сегодняшний день эта книга — самое полное собрание истории в документах дома инженера Ипатьева, где был расстрелян с семьей император Николай Романов. «Не знаю, почему сделали такую большую накрутку, но в „Доме книги“ она продавалась по 6000 рублей. Еще продавалась в лавках Храма на Крови, на Ганиной Яме, но там еще раза в два дороже», — признался Шитов.

Историк в 70-е годы работал в доме Ипатьева, а 22 сентября 1977 года стал единственным человеком, которому удалось сделать несколько снимков сноса этого памятника. Дом Ипатьева был построен в 1877 году на месте снесенной деревянной Вознесенской церкви, в бывшем саду основателя города Василия Татищева.

Отметим, Алексей Венедиктов 2 февраля примет участии в дискуссии по книге об олигархе и политике Борисе Березовском. Мероприятие пройдет в Ельцин Центре.

Венедиктову понадобилась редкая книга
Фото: Алексей Венедиктов, twitter

Александр Лукманов
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