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30 января 2018
17:20  30 января 2018 0

На Урале накрыли подпольный цех c паленой водкой. ВИДЕО

Разное. Курган, водка, алкоголь, пустые бутылки, мусор
За сутки в незаконном цехе производили до 12 тысяч бутылок поддельного алкоголяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские в Ишиме накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя. Предполагаемого организатора незаконного бизнеса задержали в Курганской области.

Деятельность цеха пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Цех организовали 12 человек, за сутки там производилось до 12 тысяч бутылок.

Во время операции было изъято свыше восьми тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму более двух миллионов рублей. Предполагаемого организатора задержали в Курганской области, остальных пока ищут. Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.

Видео: 72.ru

Как ранее сообщало «URA.RU», правительство намерено вести борьбу с теневым сектором, производящим контрафактный алкоголь. Это связано с массовым отравлением в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
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