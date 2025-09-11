Ракета с грузовиком «Прогресс» стартовала с Байконура

Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на вечер 13 сентября
Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на вечер 13 сентября Фото:

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32» успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся с площадки №31 (стартовый комплекс «Восток»).

«Байконур проводил „Прогресс МС-32“ к МКС», — говорится в сообщении Госкорпорации «Роскосмос». Трансляция велась в telegram-канале корпорации. 

Корабль «Прогресс МС-32» будет выведен на орбиту примерно через девять минут после старта, а стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на вечер 13 сентября 2025 года. Грузовик доставит на станцию 2516 кг грузов, включая топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие. Среди грузов — новый скафандр «Орлан-МКС» №7 для работ в открытом космосе. Ведерников отметил, что экипаж получит свежие продукты, включая фрукты и овощи, а также сублимированную пищу, консервы, напитки и соусы, чтобы разнообразить рацион космонавтов.

