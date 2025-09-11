Россия готова принять условия, обсуждавшиеся на переговорах с США по урегулированию конфликта на Украине, и теперь вопрос зависит от европейцев и Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», — отметил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого».
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что для достижения устойчивого мира на Украине необходимо устранить основные причины конфликта и обеспечить равновесие в сфере безопасности. В ходе своего выступления глава государства отметил, что события 2014 года в Киеве, связанные с государственным переворотом, привели к попыткам подавления несогласия среди жителей и регионов, не признавших новую власть.
Кроме того, по словам президента, Запад начал предпринимать шаги по втягиванию Украины в Североатлантический альянс, что на протяжении многих лет рассматривалось Москвой как угроза национальной безопасности России. Путин также добавил, что после смены власти в результате переворота были отстранены от управления представители украинского руководства, занимавшие позицию против вступления страны в НАТО.
