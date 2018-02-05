{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Известный бизнесмен привозит легенду на праздник
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
21:40  05 февраля 2018 1

Работу МФЦ проверили перед выборами. Уральский регион отличился

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, мфц, госуслуги, прием населения, окошки
В Югре и на Ямале ждать очереди пришлось не больше десяти минутФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Наблюдатели «Национального общественного мониторинга» проверили работу многофункциональных центров, в которых 31 января стартовал прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания. Они побывали в 57 регионах, среди которых оказались Курганская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Проблемы возникли только в одном из МФЦ — в Республике Башкортостан, где сотрудники не смогли оказать услугу из-за того, что там не работала специальная программа. В целом, по мнению наблюдателей, многофункциональные центры справились с задачей — во всех остальных случаях заявлениях от избирателей были приняты. При этом были и исключения: так, в Марий Эл, Хакасии и Тульской области им пришлось потратить в очереди до одного часа. В среднем ожидание было в пределах 10 минут, однако в ряде регионов очередь дошла менее чем за одну минуту.

В Курганской области ждать в очереди не пришлось вовсе, однако на заполнение заявления ушло 20 минут. В Югре время в очереди составило 10 минут, на сам процесс ушло еще восемь. На Ямале ждать пришлось всего две минуты, а бумаги были заполнены уже через пять. Сам процесс заполнения заявления не вызвал затруднений ни у одного наблюдателя: сотрудники МФЦ в большинстве случаев самостоятельно заполняли форму через специализированную программу. В тех регионах, где заявление требовалось в письменном виде, на информационных стендах были подробные инструкции.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров