Работу МФЦ проверили перед выборами. Уральский регион отличился

21:40 05 февраля 2018 1

В Югре и на Ямале ждать очереди пришлось не больше десяти минут Фото: Илья Московец © URA.RU

Наблюдатели «Национального общественного мониторинга» проверили работу многофункциональных центров, в которых 31 января стартовал прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания. Они побывали в 57 регионах, среди которых оказались Курганская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Проблемы возникли только в одном из МФЦ — в Республике Башкортостан, где сотрудники не смогли оказать услугу из-за того, что там не работала специальная программа. В целом, по мнению наблюдателей, многофункциональные центры справились с задачей — во всех остальных случаях заявлениях от избирателей были приняты. При этом были и исключения: так, в Марий Эл, Хакасии и Тульской области им пришлось потратить в очереди до одного часа. В среднем ожидание было в пределах 10 минут, однако в ряде регионов очередь дошла менее чем за одну минуту.

В Курганской области ждать в очереди не пришлось вовсе, однако на заполнение заявления ушло 20 минут. В Югре время в очереди составило 10 минут, на сам процесс ушло еще восемь. На Ямале ждать пришлось всего две минуты, а бумаги были заполнены уже через пять. Сам процесс заполнения заявления не вызвал затруднений ни у одного наблюдателя: сотрудники МФЦ в большинстве случаев самостоятельно заполняли форму через специализированную программу. В тех регионах, где заявление требовалось в письменном виде, на информационных стендах были подробные инструкции.