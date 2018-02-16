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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:08  16 февраля 2018 5

Припаркованные на ковре «Жигули» поразили иностранцев. ФОТО

Уплотнительная застройка. Челябинск., ваз 2106
Не все россияне заботятся о старых машинах так, как автор фото в RedditФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети пользователь Reddit опубликовал фотографию автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного в доме на ковре. В подписи автор указал, что в России знают, как уважительно относиться к машинам. Запись набрала много лайков и комментариев удивленных иностранцев.

Многие англоязычные пользователи портала решили, что владелец поместил машину в тепло, иначе с утра на морозе она может не завестись, ведь, по мнению иностранцев, «температура в русские холода находится вне рабочего диапазона мотора». Кто-то решил, что ковер защищает пол от протекающего масла. Другие пользователи предположили, что помещение — вовсе не комната, а гараж, обставленный мебелью, как гостиная.

Иностранцы также заявили, что для россиян держать машину дома — это нормальная практика со времен СССР. Тут они сослались на мультик «Простоквашино». Другие пользователи подметили, что все ковры в России должны висеть на стенах, а не лежать на полу. «Сложно припарковать машину на стене», — съязвили в ответ. Помимо прочего, пользователи удивились чистоте автомобиля, так как, по мнению одного из посетителей сайта, все машины в России — грязные и «убитые». Люди также интересовались, с каких пор «Лада» стала искусством, как россияне ездят с затонированным лобовым стеклом, если это запрещено, и можно ли вообще «средство передвижения пролетариата» считать машиной.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что «Жигули» по уровню безопасности и качеству находятся на очень низкой отметке. Он считает, пишет «Национальная служба новостей», что эту марку машин нужно побыстрее забыть.

Ксения Томашова
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