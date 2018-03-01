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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:50  01 марта 2018 0

Курганский зэк начал писать стихи после скандала с «Матильдой». ВИДЕО

Леонидов пишет по утрам, в одну тетрадь и исключительно карандашомФото: скрин видео «Области 45» на YouTube
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Курганский осужденный под псевдонимом Сергей Леонидов начал писать стихи, вдохновившись фильмом «Матильда», который вызвал широкий общественный резонанс. Заключенный получил диплом участника всероссийского конкурса поэтов из колонии, что стало для него поводом для гордости.

Произведение под названием «Век» было создано Леонидовым осенью 2017 года, после просмотра скандальной киноленты. «Стихотворение описывает прошедшие сто лет после убийства царя. Это была моя личная реакция на общественный резонанс в обществе по поводу фильма „Матильда“. Я выразил свое мнение так», — цитирует заключенного «Область 45».

Мужчина рассказал, что пишет также о жизни, любви, религии и истории. Сотрудник исправительной колонии хвалит творчество Леонидова, его тягу к знаниям и стремление помочь окружающим: заключенный получил высшее образование, пишет сценарии для праздников в учреждении и заведует кружком шахмат.

Видео: «Область 45», YouTube.

Ранее «URA.RU» сообщало, что заключенный в колонии Свердловской области Алексей Савосин издал за колючей проволокой сборник стихов. Он был приговорен к 21,5 году заключения из-за заказных убийств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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