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29 марта 2018
19:39  29 марта 2018 0

Максим Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерове. «Они все равно живы». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев представил песню в память о погибших в КемеровоФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Композитор и продюсер Максим Фадеев посвятил песню жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Он разместил композицию на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память», — гласит подпись к песне Фадеева под названием «Ангелы». Текст сингла пронизан сожалением и болью. «Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобою легко, летят высоко», — в своей композиции известный уроженец Кургана как бы обращается ко всем, чьи жизни оборвались в страшном пожаре в кемеровском торговом центре.

На своей странице в Instagram Максим Фадеев разместил видео, в котором рассказал, что песня «Ангелы» родилась из другой композиции, которую он написал лично для своего друга, потерявшего сына. Когда же случилась трагедия в Кемерово с гибелью детей, друг Фадеева позвонил ему и попросил спеть ту самую песню для всех, посвятив ее жертвам пожара. «Я хотел бы, чтобы это помогло хотя бы чуть-чуть. Если это кому-то поможет, я буду безумно счастлив. Они все равно живы», — заключил Максим Фадеев.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека. Версии СК России и МЧС по поводу причин пожара расходятся, пишет «Федеральное агентство новостей». Так, следователи уверены в коротком замыкании в проводке, а пожарные считают, что кто-то занес открытый огонь в центр.

Дарья Корчак
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