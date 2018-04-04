Священника, спевшего «Мурку», выгнали из Москвы

19:38 04 апреля 2018 5

Столичная епархия возмущена действиями своего представителя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Архимандрита Венедикта Циркова, спевшего в трапезной московского храма «Поп пошел на дело, выпить захотелось», выслали из столицы. Дальнейшую его судьбу должен решить настоятель в Тирасполе — по «месту прописки».

«Святейшему патриарху было доложено об этом. Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы (Цирков служит в Тираспольской епархии — прим. ред.), ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова.

Ролик со священником, поющим в храме блатную песню, выложил в Twitter Александр Невзоров. В РПЦ поведение архимандрита назвали «недопустимым». Позже стало известно, что на кадрах запечатлен личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы.