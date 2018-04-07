01:33 07 апреля 2018 0

Алексей Миллер не видит поводов для огорчения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обрадовался своему попаданию в новый санкционный список, принятый властями США. По признанию Миллера, такое внимание к его персоне является доказательством эффективной работы российской компании.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — сказал Миллер в беседе с НТВ.

Напомним, что в пятницу, 6 апреля, США расширили санкции против России. На этот раз под ограничения попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Помимо главы Газпрома в документе фигурируют бизнесмен Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и другие высокопоставленные лица.



Эксперты, опрошенные «URA.RU», объяснили, как новые санкции отразятся на состоянии российской экономики. По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, персональные ограничения в отношении главы «Газпрома» не помешают работе компании в целом, однако в ближайшем будущем в руководстве сырьевого гиганта могут произойти кадровые перестановки.