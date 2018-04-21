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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:09  21 апреля 2018 0

В соцсетях обрушились на дизайн нового внедорожника Lada. ФОТО

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада
Россияне не оценили стараний дизайнераФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсети с ужасом отреагировали на 3D-модель нового внедорожника Lada. Концепт создал российский дизайнер Александр Шторм в альянсе с известным российским СМИ.

«С патриота рисовали?», «На Kia Soul смахивает», «на Крузак [Toyota Land Cruiser — прим. ред.] 200 похож», — пишут автолюбители. — «Что будет если скрестить уазик и жигу))», «Когда гранта вышла, все кричали ВАУ… типа на иномарку смахивает…, а сейчас продают. Три года прошло, пора менять».

Людям не понравилось отсутствие боковых зеркал и общий вид машины
Фото: Александр Шторм для «Газеты.Ru»
Некоторые с негативом отнеслись к узким фарам авто
Фото: Александр Шторм для «Газеты.Ru»

По сообщению «Газеты.ру», «в Тольятти пока нет аналогов крупных полноприводных внедорожников вроде BMW X5, Toyota Land Cruiser, VW Touareg, KIA Sorento или даже УАЗ „Патриот“, поэтому изыскания на тему приходится проводить любителям. <…> Пускай и не на конвейере, и даже не на фото, а пока только в качестве 3D-модели — но его же все ждут, так ведь?» — сказано в предисловии к изображениям.

Фото: Александр Шторм для «Газеты.Ru»

«Почему они не дорисовали зеркала на этих картинках??? Это просто ужас, кто-нибудь шопните это, дорисуйте зеркала», «Какой ужас», «странное „ЭТО“ без зеркал боковых, да что там можно было и окна не рисовать, а ещё глаза надо повыковыривать тому кто ЭТО рисовал, за такой дизайн», — негативно оценивают работу дизайнера комментаторы.

Семен Гринберг
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