23:01 08 мая 2018 0

Балерина постоянно удивляет фанатов ФОТО: Анастасия Волочкова, Instagram

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram домашнее видео с танцами. Поклонников разозлили пляски полуголой балерины.

В ролике Волочкова, одетая в черный купальник и туфли на платформе, энергично двигается под динамичную музыку. «Когда поет душа от радости и свободы», — подписала она видео. Фанатов возмутило и рассмешило поведение балерины. «Это пипец какой-то, в цирк ходить не нужно», «Пьяненкая походу», «Что это вообще было?», «Позорище», «Плисецкая в гробу переворачивается», «Весенее обострение в действии», «Я в шоке от увиденного», «Чокнутая», «Есть ли дно у этой женщины?», «Хореографическая конвульсия», «Танцы бухого сантехника, чесслово», «Один в один неопытная гоу-гоущица!», «Настенька, выкладывайте такие видео почаще, а то нам без дураков скучно», — отметили комментаторы.

Несмотря на гневные отзывы, пост Волочковой набрал почти полмиллиона просмотров. Балерина любит шокировать публику шпагатом и обнаженной натурой. После секс-скандала с откровенными снимками балерины, ее популярность выросла в десять раз.