05 августа 2019

Волочкова нашла напарницу для шпагатов. ФОТО

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Анастасия Волочкова прославилась благодаря шпагатамФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Экс прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала снимок своего фирменного шпагата, на котором она сидит вместе с маленькой девочкой.

Фото сделано на улице. 43-летняя балерина и ее юная напарница, о которой автор поста ничего не сообщает, сидят на шпагате. Обе позируют, закинув одну ногу на стул, а другую положив на тратуарную плитку. «А вы говорите… Главное, дети меня меня любят!», — подписала пост танцовщица.

Волочкова прославилась в соцсетях благодаря своим шпагатам, которые она делает в одежде и раздетая, на курортах, в бане и в других местах. Посты в Instagram Волочкова ранее закрыла от комментариев, чтобы оградиться от нападок хэйтеров, пишет издание «Дни.ру». За самый длинный шпагат она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, напоминает «Утро.ру».

Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

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