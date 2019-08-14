13 августа 2019

На Оби теплоход с 50 пассажирами чуть не разбился о камни

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, российский флаг, пелым, теплоход, река тавда
Теплоход потерял управление (архивное фото)Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Теплоход с пассажирами чуть не разбился о камни на реке Обь возле Барнаула (Алтайский край). Об этом сообщила газета «Алтайская правда». Следственный комитет начал проверку.

По данным издания, инцидент произошел 9 августа. У теплохода с 50-ю пассажирами на борту отказало оборудование, судно потеряло управление, его понесло на камни. Проходивший мимо теплоход «Москва-207» помог неисправному судну пройти под мостом. В Барнаульском речном порту газете «Алтайская правда» заявили, что в инциденте виновата команда теплохода. «Капитан неисправного теплохода не обратился к диспетчеру, а его собственник и вовсе не отвечал на телефонные звонки», — отметил гендиректор порта Александр Крук. Он уточнил, что в их порту это не первый подобный случай.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку информации. «Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте ведомства.

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