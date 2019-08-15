СМИ: Минобрнауки потратит на аренду элитных авто с водителями 220 млн рублей

Минобрнауки заключило контракт на перевозку сотрудников ведомства
Министерство науки и высшего образования России потратит на аренду автомобилей с водителями 221,5 млн рублей. Контракт на перевозку сотрудников ведомства по итогам электронного аукциона заключен с московской компанией «Меридиан» и будет действовать с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го.
Как сообщает в Facebook проект «Госзатраты», в контракте говорится о четырех моделях автомобилей — девяти люксовых Genesis G80 рыночной стоимостью от 2,7 млн рублей, 32 Toyota Camry с кожаным салоном и тонированными стеклами (от 1,5 млн рублей), фургоне Ford Tourneo Custom (от 2 млн рублей) и одном Mercedes-Benz Sprinter (от 1,8 млн рублей).