Лолита разочаровалась в политике Зеленского

Лолите запретили въезд в Украину в 2017 году Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская возмутилась политикой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в комментариях под постом в instagram-аккаунте советской и украинской певицы Таисии Повалий.

«Когда закончится безумие, которое делит людей на „красных и белых“. Ничего не меняется с приходом нового президента. А жаль. Все верили», — прокомментировала пост Милявская. Так она отреагировала на то, что директор национального дворца искусств «Украина» назвал рекламу концерта Повалий «спланированной провокацией». В декабре этого года во дворце должен был пройти концерт украинской певицы.

В 1997 году Таисия Повалий стала Народной артисткой Украины. В 2015 году певицу внесли в «черный список» деятелей культуры Украины в рамках законопроекта по лишению некоторых деятелей культуры звания «Народный артист». Повалий попала в список за «активное сотрудничество» с Россией.

Лолите Милявской в 2017 году запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она посетила Крым. В апреле этого года певица высказала надежду, что Зеленский даст возможность ей и другим известным людям въезжать в Украину, напоминает Life .