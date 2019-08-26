25 августа 2019

Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, молния, дорога, торнадо, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия, штормовой ветер
Американский президент придумал, как победить стихиюФото: depositphotos.com

Уничтожать ураганы с помощью ядерных бомб предложил президент США Дональд Трамп. Такие идеи он несколько раз высказывал на закрытых совещаниях по безопасности, сообщает портал Axios.

По информации неназванного источника, Трамп интересовался, можно ли остановить разрушительный ураган, сбросив на него ядерную бомбу. «Мы ударим в самый центр и рассеем ураган» — предложил президент. Одних участников заседания такая идея шокировала, но нашлись и те, кто согласился рассмотреть такую возможность.

В Белом доме отказались комментировать высказывание Трампа, сославшись на то, что это был частный разговор. Так или иначе, идея уничтожения ураганов ядерными боеприпасами не получила продолжения, отмечает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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