Трамп предложил сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Американский президент придумал, как победить стихию
Уничтожать ураганы с помощью ядерных бомб предложил президент США Дональд Трамп. Такие идеи он несколько раз высказывал на закрытых совещаниях по безопасности, сообщает портал Axios.
По информации неназванного источника, Трамп интересовался, можно ли остановить разрушительный ураган, сбросив на него ядерную бомбу. «Мы ударим в самый центр и рассеем ураган» — предложил президент. Одних участников заседания такая идея шокировала, но нашлись и те, кто согласился рассмотреть такую возможность.
В Белом доме отказались комментировать высказывание Трампа, сославшись на то, что это был частный разговор. Так или иначе, идея уничтожения ураганов ядерными боеприпасами не получила продолжения, отмечает ТАСС.