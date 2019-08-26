Юрист оценил предложение отправлять в колонию владельцев бойцовских собак

По мнению юриста, уголовное наказание за нападение собаки является избыточным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное наказание для хозяина собаки, которая загрызла человека, в некоторых случаях может быть избыточным. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил юрист Александр Трещев, комментируя соответствующую инициативу, поступившую в Госдуму.

«Сажать человека за то, что его собака кого-то загрызла? Я не думаю, что это в классическом понимании права имеет под собой основания. Если хозяин натравил собаку, то ее нужно воспринимать как орудие и человек должен за это отвечать. А если владелец собаки ничего не сделал и в его действиях нет никакой вины, я думаю, это перебор», — поделился Трещев.

Юрист также назвал «перебором» предлагаемую меру наказания в виде пяти лет колонии. «Если человек не исполнял те или иные положения закона, например, если его собака гуляла без намордника и кого-то укусила, он должен нести за это административную ответственность и компенсировать материально все потери, которые понес человек, плюс моральный вред. Я думаю, что этого достаточно», — уверен эксперт.

Ранее на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина поступило письмо, автор которого — президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев — предложил ввести уголовную ответственность для хозяев собак, которые нападают на людей. В частности, по мнению Аманлиева, если собака бойцовской породы, гуляющая без поводка и намордника, напала на человека и нанесла ему смертельные травмы, хозяин собаки должен отправиться в колонию, напоминает «Национальная служба новостей».