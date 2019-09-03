Сванидзе признал правоту британского премьера, приравнявшего СССР к фашистам

Заявление британского премьер-министра возмутило российских дипломатов Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Российский МИД должен был согласиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в том, что СССР в 1939 году совершил в Польше «чудовищное преступление». Об этом «URA.RU» заявил историк, член СПЧ Николай Сванидзе. Накануне Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха.

При этом Сванидзе оговорился — речь идет о советском режиме, к которому современная Россия имеет только историческое отношение.

«А если говорить о сталинских преступлениях, о миллионах жертв, то в этом тоже нас будут обвинять? Это не мы, это сталинский режим. Все давно доказано и давно осуждено. Все документы были предъявлены — Польша действительно была разделена. Своей реакцией мы лишь даем повод еще более резко об этом говорить», — сказал Сванидзе.

По его мнению, российский МИД должен констатировать, что было совершено преступление: «Кроме того, договоренности СССР с Гитлером были не просто аморальны, а ошибочны, и очень дорого нам стоили. Признали бы спокойно [правоту Джонсона] и все. А когда мы пытаемся защищать то, что защитить нельзя, оправдывать то, что не подлежит оправданию, естественно, они будут на нас наезжать. В конце концов, можно было просто отмолчаться».

Британский премьер выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». Российские дипломаты заявили, что «постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема».