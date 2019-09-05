В Малайзии поставили под сомнение улики по делу о гибели Boeing над Донбассом

Самолет потерпел крушение в июле 2014 года Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Малайзия поставила под сомнение улики, которые использовала при расследовании крушения Boeing MH17 в небе над Донбассом Совместная следственная группа (ССГ). Об этом заявил премьер страны Махатхир Мохамад.

«Были публикации и слухи о том, что был еще один самолет в то же время, в том же месте. Все это порождает недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы ССГ», — приводит его слова РИА «Новости». Мохамад добавил, что Малайзия готова выслушать версию немецкого детектива Йозефа Реша и любого, у кого есть данные о том, что произошло.

Ранее сыщик из Германии заявил, что готов передать России, Малайзии и другим странам сведения о причинах крушения самолета, имена лиц, причастных к трагедии, а также данные с американских спутников, передает «Национальная служба новостей».

Ранее технический эксперт обвинил группу международных следователей в том, что они стерли последние секунды записи «черных ящиков» малайзийского Boeing МН17. Самолет «Малайзийских авиалиний», который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 289 человек. Расследованием произошедшего занимается Совет по безопасности Нидерландов. Украина отрицает причастность к трагедии, а ряд стран обвиняет в случившемся Россию.