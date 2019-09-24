Мэрия Екатеринбурга требует с барда Новикова крупную сумму

Александр Новиков едва не получил право долевой собственности на землю в центре города Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга инициировала новое судебное разбирательство с бардом Александром Новиковым. Администрация города подала в Свердловский арбитражный суд иск о взыскании с артиста 1,6 млн рублей.

Согласно карточке дела, иск был подан 20 сентября. Материалов, раскрывающих суть требований, пока не опубликовано. В пресс-службе мэрии «URA.RU» ответили, что речь идет о долге Новикова за аренду земли на Малышева, 38.

Летом мэрия уже судилась с Новиковым из-за этого участка площадью 882 «квадрата». В 2018 году региональное управление Росреестра сменило статус расположенного на площадке здания, частью которого владеет Новиков. В результате бард смог не платить мэрии за аренду земли и получил право долевой собственности на участок. Но Свердловский арбитраж признал изменения незаконными.

Ранее в мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщали, что Новиков задолжал мэрии 600 тысяч рублей по аренде. В июне представители администрации явились на Малышева, 38, чтобы взыскать долг, но бард их не пустил.